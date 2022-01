Alarmantes declaraciones de Sinéad O´Connor por muerte de su hijo

Su estado de ánimo está bastante mal y a través de su cuenta de Twitter publicó que no la está pasando nada bien, luego de que Shane, de 17 años, fuera encontrado sin vida unos días después de haberse fugado del hospital donde estaba internado por problemas mentales.

"He decidido seguir a mi hijo. No tiene sentido seguir viviendo sin él. Arruino todo lo que toco. Yo solamente estaba aquí por él y ahora se ha ido. Mis hijos no quieren conocerme. He destruido a mi familia. Como persona soy una mier... y todos ustedes piensan que soy buena solo porque canto...pero no es verdad", fue una de las declaraciones de O´Connor.

Sin embargo, posteriormente la cantante se disculpó por compartir esas publicaciones y aseguró que fue porque estaba muy enojada y se sentía arruinada sin su hijo.

"No debí decir eso. Lo siento mucho. Ahora los policías me llevan camino al hospital. Siento mucho molestarlos. Me odio a mí misma. Me siento perdida sin mi niño. Sé que en el hospital me ayudarán por un tiempo, pero me voy a encontrar con Shane. Esto es solo un contratiempo", escribió.

Shane fue sepultado como él lo pidió en una de sus cartas póstumas, en una ceremonia hindú, acompañado solo de su madre Sinéad O´Connor, y su padre, el músico Donal Lunny.