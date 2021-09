Alanis Morissette revela que fue violada por varios hombres cuando era menor de edad

En el documental sobre la vida y la carrera artística de la cantante canadiense, "Jagged", estrenado en el Festival de Cine de Toronto, realizado por HBO y dirigido por Alison Klayman, Morissette confiesa que fue violada por varios hombres mayores que se aprovecharon de que era menor de edad y era vulnerable.

La artista canadiense, de 47 años, aseguró que se dio cuenta del abuso cuando alcanzó la madurez mental y le llevó varios años de terapia admitir que había sido víctima de los ataques, pues en su mente siempre rondaba el pensamiento de que ella lo había consentido.

"Siempre decía que estaba consintiendo, y luego me recordaban como: ´Oye, tenías 15 años, no estás dando tu consentimiento a los 15´. Ahora estoy como: ´Oh, sí, todos son pedófilos. Todo es una violación de menores´", expresó.

La intérprete no reveló la identidad de sus agresores y asegura que en su momento se lo contó a algunas personas, pero no le tomaron importancia, por lo que fue hasta ahora que tuvo valor para confesarlo públicamente.

Sobre los cuestionamientos de por qué hasta ahora revela lo ocurrido, como lo hacen algunas mujeres que hablan muchos años después de los ataques, dijo que en su caso personal lo hizo por no generar preocupación a su familia. "Que se vayan a la mierda. Las mujeres no esperan, nuestra cultura no las escucha" dijo molesta.