Alana Flores recibe cinturón del campeonato mundial por parte del Consejo Mundial de Boxeo

Alana Flores, conocida influencer, streamer, empresaria y creadora de contenido, sorprendió a sus seguidores al revelar en redes sociales que recibió un reconocimiento especial por parte del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Aunque ella misma ha aclarado en varias ocasiones que no es boxeadora profesional, el organismo presidido por Mauricio Sulaimán le entregó un cinturón en miniatura que únicamente se otorga a campeones del mundo.

LA PELEA QUE LE ABRIÓ LAS PUERTAS A ESTE LOGRO

El pasado domingo, durante la función Supernova Orígenes en un abarrotado Palacio de los Deportes, Alana Flores se enfrentó a la actriz y cantante Gala Montes en el combate estelar de la noche. Tras un polémico fallo unánime de los jueces, Flores consiguió su cuarto triunfo en el ámbito amateur, manteniéndose invicta.

La decisión dividió opiniones: mientras la mayoría del público apoyaba a la llamada “Rana”, algunos especialistas, entre ellos el comentarista David Faitelson, consideraron que Montes había tenido un mejor desempeño en el ring.

EL CINTURÓN DEL CMB EN FORMA DE PULSERA

Después del combate, miembros del Consejo Mundial de Boxeo se acercaron a Alana para entregarle el singular reconocimiento. Se trata de un cinturón oficial en formato miniatura, diseñado como pulsera, que fue creado para que los campeones mundiales puedan llevarlo consigo sin necesidad de portar el tradicional cinturón de gran tamaño.

“Esto es un cinturón oficial de la CMB. Es miniatura, sí, pero no es cualquier cosa. Estos los hicieron para que los campeones puedan usarlo como pulsera”, explicó Flores emocionada en un video publicado en sus redes sociales.

UN GESTO QUE LA LLENÓ DE ORGULLO

Con una gran sonrisa, la también dueña del equipo Raniza de la Kings League América compartió fotografías del momento en el que recibió el cinturón en forma de pulsera. Aunque no está segura de si otros participantes obtuvieron el mismo detalle, Alana reconoció que este gesto la hizo sentir parte de algo histórico.

El reconocimiento del CMB no solo representa un símbolo de triunfo deportivo, sino también un reflejo del impacto que la influencer ha logrado generar dentro y fuera del ring, en un camino que mezcla espectáculo, boxeo amateur y entretenimiento digital.