Afirman que Lolita Ayala está delicada de salud

Al parecer, la periodista Lolita Ayala , de 70 años, está pasando por graves problemas de salud , pues trascendió información que usa un tanque de oxígeno , puesto que tiene serios problemas para respirar y no puede caminar por sí sola.

Fue Alex Kaffie quien dio la noticia en su columna Sin Lisonja, que se publica en El Heraldo, donde afirmó que la comunicadora fue vista en la exclusiva zona de Polanco, con muy mal semblante y conectada a un tanque de oxígeno.

El periodista aseguró que lo que más impactó a las personas fue ver que no podía caminar por sí sola y era ayudada por otras dos personas que la acompañaban.

"Me entero que Dolores Ayala no se halla bien de salud. Personas que coincidieron con ella en Polanco en recientes días la vieron con mal semblante, apoyándose en dos personas para caminar y conectada a un tanque de oxígeno portátil. ´Lo que más nos impactó fue ver que no podía dar pasos por sí sola´, dicen quienes atestiguaron la situación en la que se encuentra la querida comunicadora", escribió Alex Kaffie.

Lolita Ayala trabajó más de 50 años para Televisa y es una de las periodistas más reconocidas, por su profesionalismo, calidad humana y altruismo, ya que se ha dedicado a ayudar a las personas más necesitadas.

Es miembro de diez organizaciones de beneficencia, entre las que destacan "Solo por ayudar" y "Comité Pro Animal".

Ha recibido innumerables reconocimientos, como "La Cruz de Mujeres de la Orden de Malta", en el año 2001; "Mujeres de Excelencia", en 2010; "Vida Vibrante" y "Corazón de Plata", en 2012, por su labor filantrópica y periodística. Asimismo, en 2008 se colocó un busto de Lolita Ayala en el Parque de los Periodistas Ilustres de la Ciudad de México.