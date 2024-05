Adrián Uribe protagoniza la serie "Casado con hijos"

Adrián Uribe no titubea al afirmar que "El Vítor" es su personaje más emblemático, con el que incluso ha presentado programas como "100 Mexicanos Dijeron" y protagonizado "Nosotros los Guapos", pero está decidido a evitar encasillarse en ese papel.

Lo que realmente lo entusiasma de sus próximos roles protagónicos, que incluyen al patriarca en la serie "Casados Con Hijos" y a un político en la película "Un Candidato Honesto", es la oportunidad de explorar identidades con las que el público no lo asocia.

"Lo he trabajado, he tomado las decisiones en mi carrera para que se den este tipo de oportunidades, justo para estar trabajando con este tipo de proyectos. Desde que llegó a mis manos Casados... dije: ¡Qué bendecido soy, claro que lo quiero hacer!´. Siempre he tratado de diversificarme.

ADAPTACIÓN MEXICANA

"Me encanta hacer al "Vítor", pero siempre he sido una persona que me gusta retarme y no quedarme en lo que se me da fácilmente o lo que ya me funciona, trato de apostarle a nuevos proyectos. Me siento muy satisfecho de haber tomado la decisión de hacerlo, el resultado aquí está", afirmó el actor en la presentación de su nueva serie.

Aunque el protagonista de "Como Tú No Hay Dos" busca la novedad, "Casados...", que se estrena en Sony Channel Latinoamérica, lo lleva de vuelta a la comedia clásica estadounidense.

La serie es la versión mexicana de "Married... With Children", que ha sido adaptada en otros países, como Argentina, donde el papel principal fue interpretado por Guillermo Francella entre 2005 y 2006.

En la versión mexicana, según explicó Uribe, quien interpreta a Poncho Olivares, se realizó un proceso de adaptación para situar la historia en una familia chilanga de Coapa, e incluso se trabajó en disminuir el machismo que caracterizaba al matrimonio en la versión original.