Adrián Marcelo y todas las veces que ha atacado a Gala Montes | VIDEO

Con el reciente anuncio del lanzamiento de La Casa de los Famosos: All Stars, algunos nombres de sus posibles participantes han sobresalido. Para sorpresa de todos, se ha confirmado la participación de Adrián Marcelo, celebridad que causó muchas opiniones en la temporada 2 del reality.

Aunque todavía no hay algún comunicado oficial que menciona la participación del influencer, se han reavivado los ataques verbales que perpetró contra Gala Montes dentro del show. Por esa razón, haremos un pequeño recuento sobre las discusiones más relevantes que tuvieron ambos dentro del show.

¿CUÁLES FUERON LOS ATAQUES DE ADRIÁN MARCELO A GALA MONTES?

En julio del 2024 se lanzó la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, uno de los programas televisivos que sorprendió a varios de sus espectadores dejando mucho de qué hablar, debido a los constantes ataque de Adrián Marcelo a Gala Montes, discusiones que fueron muy criticadas por toda su audiencia.

La primera pelea en ocurrir fue cuando Gala Montes defendió a Brigitte Bozzo, quien después de varios malos tratos y bromas pesadas por parte del cuarto Tierra, decidió poner fin a la situación aventando el colchón del cubano Sian, algo poco agradable para los integrantes de esa habitación tierra, haciendo que iniciara una fuerte discusión

Dicho momento desencadenaría las múltiples peleas entre Adrián y Gala. Marcelo, en ese instante, se encargaría de recriminarle que la depresión que tiene la joven es falsa y culpándola de ser falsa. Sin embargo, la chilanga no se quedó callada ante el ataque, diciendo que esas no son maneras de actuar contra una mujer y que no debía de hablar así sobre la depresión cuando ella ya estaba diagnosticada desde antes.

Desde entonces saldrían varios comentarios sobre Adrián Marcelo por parte del cuarto Mar, que era conformado por Arath de la Torre, Karime Pindter, Brigitte Bozzo, Gala Montes y Mario Bezares. Claramente, las principales peleas serían entre Montes y Marcelo.

Otra de las importantes peleas que saldrán a la luz entre ambos integrantes, sería el momento en que la actriz catalogó al regiomontano como misógino por los diversos comentarios que le hizo, incluso recalcó las diversas formas de atacar a una mujer verbalmente y su poco profesionalismo al tener una carrera en psicología.

Una de las transmisiones más polémicas, puesto que se saldría abruptamente Adrián Marcelo del reality, después de que varios patrocinadores se bajaran por su comentario violento hacia la eliminación de Gomita del programa, al decir "Una mujer menos para maltratar".

Desde su participación en el reality, las actitudes del "comediante" muchas celebridades y profesionales de la psicología han proporcionado opiniones negativas sobre Adrián en televisión nacional, en especial considerando que en México se vive una constante violencia hacia la mujer. Dinos, ¿qué opinas sobre la presencia de Marcelo en La Casa de los Famosos?