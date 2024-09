¿Adrián Marcelo se irá a La Academia tras salida de LCDLF? Esto es lo que dijo Ricardo Salinas

Después de que Adrián Marcelo abandonara La Casa de los Famosos tras un enfrentamiento con Gala Montes en el programa del martes 3 de septiembre, el empresario Ricardo Salinas Pliego expresó interés en contratar al youtuber para La Academia, reality show que se transmite por TV Azteca.

Durante la gala del martes, la presentadora Odalys Ramírez confrontó a Marcelo debido a un comentario que causó indignación en la audiencia, considerado violento y misógino tras la salida de "Gomita" el domingo anterior.

La respuesta del controversial youtuber fue que su intención nunca fue dañar a sus compañeras y señaló que ese tipo de humor es parte de su forma de ser.

"Incluso Gala se atrevió a exhibirme que teme por la seguridad de sus compañeras, pero en ningún momento mi actitud ha sido para violentar mujeres. Basta ver cómo mis compañeros se ríen, entienden mi humor que es pesado, de hecho, la producción la entiende, justamente por eso me invitaron a participar este reality, para que no sólo formaran parte de él conductores y actores de televisión, sino también comediantes que llegan a nuevas generaciones, que exigen un poco más de irreverencia", señaló Adrián Marcelo.

¿RICARDO SALINAS CONSIDERA A ADRIÁN MARCELO PARA LA ACADEMIA?

Ricardo Salinas Pliego, fundador de Grupo Salinas, dejó abierta la posibilidad de contratar a Adrián Marcelo para La Academia, ya sea como participante o juez.

En una publicación en redes sociales, el también controversial empresario planteó la pregunta: "¿Y sabe cantar el caballero @adrianm10?".

"¿Qué dicen los sobrinos... sería una buena contratación como juez o como participante?", publicó en su cuenta de X.

¿Y sabe cantar el caballero @adrianm10 ?



¿Que dicen los sobrinos... sería una buena contratación como juez o como participante? https://t.co/UM4sqzoxpT pic.twitter.com/qpEZpLdI5a — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) September 4, 2024

SALINAS PLIEGO PRESUME ALTO RATING DE LA ACADEMIA

Además, el empresario se expresó en cuanto al rating de La Casa de los Famosos, y criticó la información publicada por los portales de espectáculos, desafiando las cifras presentadas.

Asimismo, Salinas Pliego recalcó que a La Academia le va muy bien, y que cada vez hay más cantidad de anunciantes que quieren entrar al programa.

"¿Y ustedes todavía se creen eso de los ratings? No, no crean todo lo que se publican los portales de "espectáculos" que traen línea directa de ´sus patrones´ en la TV mexicana hay opciones de programas para todo el público".

"Con respecto a La Academia, no podríamos ir mejor. Tenemos en promedio de 2.3 millones de televidentes por programa, y aunque quisiéramos, no caben todos los clientes y anunciantes que quieren estar en el programa... en el minuto a minuto, competimos bien con el programa de mi amigo Emilio, al que le deseo toda la suerte del mundo, porque sin competencia no hay innovación. He visto por ahí algunos videos manipulados y mentirosos sobre chismes dentro de La Academia... ¡No se preocupen vamos muy bien! Mientras los perros ladren es que vamos caminando", refirió el magnate.

¿¿Y ustedes todavía se creen eso de los ratings???



No, no crean todo lo que se publican los portales de "espectáculos" que traen línea directa de "sus patrones" en la TV mexicana hay opciones de programas para todo el público.



Lo mejor que le puede pasar a una economía es... https://t.co/WNPYKecbos — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) September 4, 2024