Adrián Marcelo lanza esta amenaza a Arath de la Torre

La salida de "Potro" de La Casa de los Famosos México enfureció al equipo Tierra, especialmente a Adrián Marcelo, quien no dudó en enfrentarse al equipo contrario y aprovechó para hacerles una advertencia contundente.

Aseguró que comenzará a jugar con más intensidad y que pasará las noches sin dormir planeando su estrategia. Adrián no se contuvo en sus comentarios y esta vez atacó a Arath de la Torre y Gala Montes, acusándolos de jugar de manera incorrecta.

En particular, se dirigió al actor, diciéndole que estaba dejándose influenciar por personas inmaduras del equipo Mar. También le recordó que la broma de sacar la cama de Sian fue inapropiada y lo amenazó con tomar medidas si persistía en esas actitudes.

Adrián Marcelo enfrentó directamente a Arath de la Torre, llamándolo cínico por su actitud. Según el regiomontano, le decepcionó que el conductor se dejara influenciar por las conductas y juegos del equipo Mar. Adrián incluso le recriminó por 'jugar sucio', lo que llevó al influencer a distanciarse del conductor.

"Yo no estoy durmiendo en las noches porque acumulo cosas para seguirlas utilizando, ojalá me vaya antes para no tener que utilizarlas, no es amenaza, para nada. Viene fuerte, se los digo así, pero sobre todo es contigo (Arath de la Torre)", le señaló.

Por su parte, Arath expresó su deseo de mantener la paz en la casa y se mostró dispuesto a resolver cualquier diferencia con el creador de contenido.

En ese momento, Mariana Echeverría intervino, pidiendo a todos que jueguen en paz y respeten las diferencias entre Adrián y Arath. Finalmente, ambos se dieron la mano, comprometiéndose a jugar limpio con las herramientas que cada uno tiene.

NO SE DEJARÁ

Después del enfrentamiento, cada equipo se retiró a sus habitaciones y continuó hablando del tema. El equipo Tierra expresó que Arath está jugando mal con todos.

Mariana señaló que antes de entrar a la casa eran amigos, pero ahora consideran que es Arath quien está generando la intranquilidad en el grupo.

Por su parte, Adrián no se quedó de brazos cruzados. Aunque le dio la mano a Arath prometiendo un juego limpio, advirtió que no se dejará intimidar y mencionó: "Yo voy a provocar aquí un conato de bronca porque vienen fuertes las mías".