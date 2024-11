Adrián Marcelo arremete contra Bárbara de Regil tras ser captada ejercitándose en pleno vuelo

Luego de que la actriz Bárbara de Regil fuera captada en video haciendo ejercicio durante un vuelo, uno de los creadores de contenido más polémicos se le fue a la yugular, y dijo que la histrionisa tenía un problema.

De acuerdo con el video original, se ve a la protagonista de Rosario Tijeras enfundada en ropa deportiva, así como con gafas para dormir, haciendo saltos y brincos en el pasillo de un avión.

El momento generó una serie de comentarios contra Bárbara de Regil, y los internautas, quienes la llamaron "señora ridícula" y "No soportó ser olvidada", entre muchos más.

ADRIÁN MARCELO SE LE VA A LA CARÓTIDA A BÁRBARA DE REGIL

Sin embargo, quien saltó al "ring" para criticarla por el bochornoso incidente del avión fue el youtuber Adrián Marcelo, quien se le fue con todo a la protagonista de Lola.

El influencer y titular del canal Radar se refirió al polémico video que Bárbara de Regil creó en pleno vuelo y dijo que la actriz sólo quería llamar la atención.

"Bárbara de Regil ejercitándose en pleno vuelo. ¡Ay, no seas mamón! Sí es ella. No, no, no, no puede ser. Y créanme que yo no vine con la intención de hablar de esto, pero no puede ser", dijo el exintegrante de La Casa de los Famosos al ver el clip mientras navegaba en Internet.

Al concluir el clip, el regiomontano destacó que las actitudes de Bárbara eran realmente "terribles".

"Está mal. Bárbara. Debes aprender que tienes un problema serio, serio y lo digo. Hablen con ella. No puedes hacer eso, es una necesidad de atención, es un grito de atención que ni yo que me encanta atraerla, llegar a esto es algo terrible", subrayó.

Adrián Marcelo dijo que desearía que, en el futuro, Bárbara de Regil confiese que todo se trató de un reto que tuvo que cumplir.

"Lo único que quiero ver en unos meses es un video en el que diga que estaba bromeando y que era un reto, que apostó. Yo necesito una explicación, no estoy a gusto", puntualizó.

Y aunque el influencer espera que sea un mal chiste, la propia Bárbara señaló que sus ejercicios fueron con el fin de no presentar complicaciones de salud por estar tanto tiempo sentada (38 horas de vuelo).

"Esos movimientos que ven son para evitar trombosis y, sobre todo, porque yo no sé ustedes, pero yo no puedo estar sentada tanto tiempo", dijo a través de sus instantáneas de Instagram.

#KornoSaluda Gerente Korneo, viste esa mamada de Bárbara de Regil haciendo ejercicio en un avión? @korno pic.twitter.com/huQQEm7EVN — Allen Zigfrido (@Viztec_gratis) November 21, 2024