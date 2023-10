Adele rinde homenaje en su concierto a Matthew Perry, conocido por su papel en la serie "Friends"

El sábado, se informó que Matthew Perry, conocido por su papel como Chandler en la exitosa serie de los años 90, 'Friends', falleció a la edad de 54 años.

Según el medio TMZ, se ha sugerido que el actor habría perdido la vida por ahogamiento en su hogar en Los Ángeles, en su jacuzzi.

La noticia se propagó rápidamente a nivel mundial, con reacciones de artistas de diversas áreas lamentando la trágica muerte del querido actor de "Friends". Entre ellos, Adele, quien estaba realizando un concierto en Las Vegas.

La cantante británica se encontraba dando espectáculo en Las Vegas, donde, caracterizada como Morticia Addams debido a las festividades de Halloween, detuvo su concierto al recibir la noticia del fallecimiento de Perry.

Adele elogió a Perry y su icónico personaje, Chandler Bing, calificándolo como "probablemente el mejor personaje cómico de todos los tiempos".

"Siempre es impactante, especialmente cuando alguien te ha hecho reír y ha traído tanta alegría a tu vida sin que lo sepas. Es lo que encuentro tan extraño, nunca lo había conocido en mi vida... Hay algo que te hace sentir muy triste, especialmente porque no sabes necesariamente lo que estaba pasando".

La cantante continuó expresando su sorpresa y tristeza por la muerte de alguien que, a pesar de no conocer personalmente, había aportado tanta felicidad a su vida. Mencionó lo inusual que resulta sentirse tan afectada por la pérdida de alguien a quien nunca se ha conocido en persona.

Adele también reflexionó sobre la valentía de Matthew Perry al ser tan honesto acerca de sus luchas con la adicción y la sobriedad.

Ella destacó la importancia de su sinceridad en este aspecto y cómo eso inspira a otros a enfrentar sus propias batallas personales.

"Fue tan abierto acerca de su lucha contra la adicción y la sobriedad, lo cual, en mi opinión, es increíblemente valiente. Solo quiero expresar cuánto aprecio lo que hizo por todos nosotros."

El discurso de Adele reflejó el impacto duradero que las interpretaciones de Matthew Perry y su personaje en "Friends" tuvieron en la vida de las personas, así como el profundo respeto y admiración que tenía por el actor.

Adele pays tribute to Matthew Perry at her show in Vegas:



"He was so open with his struggles with addiction and sobriety, which I think is incredibly, incredibly brave. I just wanna say how much I love what he did for all of us" pic.twitter.com/mOYZGwsraV