Adele recibe invitación de Dr. Simi a la fábrica de peluches

Adele es una de las cantantes extranjeras más queridas en México, y ha expresado en varias ocasiones su admiración por el país. Recientemente, volvió a demostrar su amor por México después de recibir una invitación del Dr. Simi para visitar su fábrica de peluches en Puebla. La cantante se emocionó al descubrir quién los fabrica.

El pasado 16 de septiembre, Adele sorprendió a las redes al celebrar la independencia de la República Mexicana durante uno de sus conciertos en Las Vegas, reconociendo la importancia de esta fecha en el territorio mexicano.

Además de su emotiva actuación, Adele llevaba una corona de lazos de colores en la cabeza, similar a la que usa la icónica muñeca artesanal mexicana 'Lele'. Este accesorio le fue regalado por uno de los asistentes al concierto.

Después de descender para saludar al público, Adele recibió la bandera de México y la mostró con orgullo ante los asistentes. También recibió un Dr. Simi, que los fans entregan a los artistas como un gesto de cariño.





Agradeció públicamente la invitación a Dr. Simi

Después de que Adele compartiera en sus redes sociales su colección de Dr. Simi, la fábrica de peluches la invitó a visitar sus instalaciones en CINIA, donde se lleva a cabo el proceso de fabricación de los muñecos.

En respuesta a esta invitación, durante su concierto en el Coliseo del Caesars Palace de Las Vegas, Estados Unidos, Adele se tomó un momento para agradecer al Dr. Simi por la invitación y expresar su emoción ante la posibilidad de visitar la fábrica.

Durante su actuación, Adele comenzó preguntando: "¿Tenemos a alguien de México esta noche, damas y caballeros?" y luego continuó diciendo: "Durante los shows, he estado recibiendo estos increíbles muñecos, los cuales son como una muestra de amor mexicana, se llaman muñecos Simi".

Ella explicó que se enteró de la existencia de estos muñecos porque las personas tienden a regalárselos durante sus conciertos. Intrigada por esta muestra de cariño, decidió investigar y descubrir más sobre su origen.





Adele se emociona al saber el origen de los peluches

Adele, visiblemente conmovida, compartió: "No sabía que los muñecos Simi eran fabricados por personas discapacitadas. Es una historia hermosa, no tenía ni idea. Todos me los regalan vestidos como yo, con mis peinados, mis atuendos y cosas así".

El público que asistió a su concierto respondió con gritos de emoción y alegría. Adele concluyó diciendo: "Si alguien tiene un Dr. Simi y no logra verme, pueden arrojármelo, no hay problema".