Adele presume a su nuevo novio

Como es bien sabido una mujer divorciada rejuvenece años y luce fantástica después de salir de una relación que quizás no la hacía feliz, y Adele es el claro ejemplo de esto, pues después de divorciarse de Simon Konecki, tras 7 años de matrimonio y su hijo Angelo, la guapísima y talentosísima intérprete de Someone Like You tuvo un cambio radical de imagen.

Había bajado más de 40 kilogramos, y ahora le dio una nueva oportunidad al amor. La cantante de 33 años de edad fue captada el pasado fin de semana en el quinto juego de la final de la NBA entre los Phoenix Suns y los Milwukee Bucks, cuyas imágenes se viralizaron de inmediato en las redes sociales, por lo bella y empoderada que lucía, con un elegante y cómodo outfit que resaltaba su belleza.