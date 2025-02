¿Adela Micha reemplazará a Galilea Montijo en La Casa de los Famosos México?

Durante las primeras temporadas, Montijo lideró la conducción; sin embargo, recientes declaraciones de Adela Micha han puesto en duda su permanencia

Por: Jhoanna Ontiveros Peraza

La Casa de los Famosos México sigue generando expectativa antes del estreno de su tercera temporada. Como cada año, las especulaciones sobre los posibles participantes y conductores han comenzado a circular, y en esta ocasión, la incertidumbre gira en torno a la continuidad de Galilea Montijo como conductora del programa.

Durante las dos primeras temporadas del exitoso reality show, Montijo lideró la conducción; sin embargo, recientes declaraciones de Adela Micha han puesto en duda su permanencia. La reconocida periodista y presentadora de "La Saga" sorprendió a sus seguidores al insinuar que podría sumarse al equipo de LCDLFMX. Su experiencia previa en la conducción de varias temporadas de "Big Brother México" la convierte en una candidata idónea para el formato.

¿ADELA MICHA REEMPLAZARÁ A GALILEA MONTIJO?

En las últimas horas, la comunicadora de 61 años se volvió tendencia en redes sociales tras revelar un supuesto promocional de la tercera temporada del reality. Durante la más reciente emisión de su programa "La Saga", Micha fue cuestionada sobre su posible participación en LCDLFMX. Inicialmente, negó cualquier vínculo con el show, asegurando que no había recibido una propuesta formal. Sin embargo, minutos después, reveló la primicia al mostrar una imagen del promocional que grabó.

"Ahora ya no me van a dejar hacerlo porque ya lo revelé. Aquí estoy en La Casa de los Famosos, un promocional que grabé hace un par de días. Ya me dieron el permiso de hacerlo extensivo, entonces, próximamente nos veremos ahí, muchachos", expresó Micha.

Pese a la aparente confirmación de Micha, Martha Figueroa, colaboradora del matutino "Hoy", aseguró recientemente en el programa "Con Permiso" que Galilea Montijo seguiría siendo la conductora principal en la nueva temporada. De igual manera, Odalys Ramírez, Diego de Erice y Cecilia Galliano continuarían en el equipo.

Hasta el momento, la producción de LCDLFMX no ha emitido un comunicado oficial sobre posibles cambios en la conducción. No obstante, la revelación de Micha ha generado revuelo entre los seguidores del programa, quienes han manifestado su entusiasmo en redes sociales con comentarios como: "Vuelve la voz original", "Adela la pionera de ese formato. Lo hizo increíble en Big Brother México" y "Que bueno que cambiaron de conductora".

La incertidumbre sobre quién será la presentadora de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México aún persiste, pero lo cierto es que el reality promete muchas sorpresas para su próximo estreno.