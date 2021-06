Adamari López ya no soportó más que su esposo Toni la engañara con hombres

El pasado 27 de mayo, Adamari López de 50 años de edad, anunció su separación con el español bailarín Toni Costa, de 37 años, luego de una década de relación tuvo como fruto una hija . Desde su anuncio dejó en claro que la decisión es bien pensada y que no había marcha atrás. Por otro lado, Toni afirmó que solamente se trataba de una separación temporal y que en corto tiempo pondrían poder fin a sus problemas.

-Se han mencionado muchas cosas sobre la separación de Adamaría y Toni. ¿Qué fue lo que pasó?. "Eso no es algo reciente, no paso en un momento, la relación no tenía futuro desde un inicio, Adamaría estaba muy vulnerable y cegada, por fin recapacitó".

PUBLICIDAD

"Adamari se sintió muy bien luego de que tomara una terapia, él lo hizo entrar en razón y le hizo saber que Toni nunca cambiaría sus preferencias sexuales, hace casi dos años ella descubrió que Toni le fue infiel con hombres".

"Si, él es bisexual y toda su familia lo sabe; cuando él estudiaba baile en España, tuvo sus primeras relaciones sentimentales, de hecho antes de conocer a Adamari, andaba con un bailarín del programa (Mira quién baila), ella supo todo pero Toni le negó todo, ella le creyó".

"No sé nada, a lo mejor el sale con algo o se va a calmar por un rato ya que pase todo esto, porque los rumores cada vez son más fuertes.

"Perfectamente bien, el tomar terapias le ayudo muchísimo, se quitó los miedos de ser una madre soltera, entendió que puede llegar un hombre que la ame y la valore completamente, concluyó".