Adamari López tuvo que ir a terapia para superar a Luis Fonsi

La actriz dijo que tuvo que ir a terapia para que el coraje y el rencor no le siguieran haciendo daño.

"Tuve que soltar y dejar atrás ese coraje, ese dolor, sobre todo pensando que la persona no hizo nada con la intención de hacerme daño, pero al tenerle tanto rencor, tal vez no me permitía ver las cosas con claridad", declaró.

Sin mencionar el nombre del cantante Luis Fonsi, Adamari dijo que no se debe obligar a las personas a vivir algo que no quieren. "Es mejor abrir los brazos a todas las cosas nuevas que podemos recibir en la vida y dejar ir lo que ya no quiere permanecer".

Confesó que por mucho tiempo no dejó que su divorcio le doliera, pero se dio cuenta que al no aceptar sus sentimientos solo se hacía más daño.

El recibir su diagnóstico de cáncer de mama junto a su ruptura amorosa le causó problemas en su salud física y emocional.

"Fue un golpe tan o más duro que el diagnóstico de cáncer en ese momento", aseguró.

La famosa conductora mantiene una buena relación con Fonsi, a pesar de lo dolorosa que fue la separación, eso se pudo ver cuando en 2019 el cantante acudió al programa "Un Nuevo Día", en el que ella participa, a promocionar su participación en "La Voz", en esa ocasión se saludaron con un beso y un abrazo.