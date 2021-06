Acusan a tía de "Chiquis" Rivera de abusar sexualmente de la artista

Y es que un hijo de Pita, Sebastián, reveló que hace años se enteró que su madre había abusado de su sobrina cuando ella tenía 11 años de edad.

Sin embargo, cuando acudió con su madre para confrontarla por lo que supo, ella lo corrió de la casa.

Pita es hermana de Rosa Saavedra, madre de la fallecida "Diva de la Banda", Jenni Rivera, quien perdió la vida en un accidente de aviación el 9 de diciembre de 2012.

A los señalamientos de Sebastián se están sumando los de muchas personas, quienes acusan a la tía de "Chiquis".

Y es que los seguidores de la cantante trajeron a la memoria el libro Perdón, en el que la hija de Jenni habló del abuso sexual que cuando era pequeña sufrió a manos de su padre José Trinidad Marín.

Asimismo, señaló que padeció lo mismo, pero por parte de una mujer muy cercana a la familia; sin embargo, no reveló su nombre.

Sumado a la revelación del primo de "Chiquis" ataron cabos y concluyeron que habría sido la madre de éste quien cometió esa aberración con su sobrina.

No obstante, Pita no se quedó callada, por lo que en un video colocado en su canal de YouTube, desmintió el trascendido e imploró a su sobrina que la defendiera.

Le pidió que dijera la verdad, y que si no quería dar a conocer el nombre de la abusadora, no lo hiciera, pero que aclarara que no fue ella, pues hasta su propio hijo la estaba atacando, pues él le llegó a decir que no dudaba que ella era esa mujer.