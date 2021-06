Actor de "Friends" padece cáncer

El tratamiento de quimioterapia que está llevando es muy agresivo por lo que James Michael Tyler , que interpretó al encargado de la cafetería Central Perk , Gunther , no ha querido mostrarse en televisión debido al desgaste que ha tenido.

Asimismo comentó que llevó un tratamiento hormonal, el cual consistía en tomar dos pastillas al día y funcionó muy bien durante un año, por lo que los especialistas se veían optimistas ante los resultados, aunque lamentablemente su situación se ha agravado.

Durante ese año Tyler llevó una vida sin síntomas que le aquejaran pero con la expansión de las células cancerígenas en todo su cuerpo le provocó metástasis en varios órganos, es por ello que el tratamiento ahora es más avanzado y agresivo.

El actor está resignado y dice que ha aprendido a vivir con este mal que le aqueja desde hace tres años, pero igual desea crear conciencia en la población para que acudan a revisiones periódicas y puedan detectar cualquier anomalía a tiempo.

"He aprendido a vivir los últimos tres años con esta enfermedad, la afectación más fuerte es en los huesos, y sé que eventualmente me atrapará, pero me quiero enfocar en crear conciencia sobre la importancia de acudir a revisiones médicas de manera periódica, hay que recordar que el cáncer es curable si se detecta a tiempo", externó el actor.