"A la mala aprendí que el covid sí existe", dice Paty Navidad

"Gracias por sus oraciones, vamos saliendo de esta enfermedad. Mi salud va mejorando, cuídese mucho que sí existe este virus y por la mala me tocó comprobarlo", escribió.

Gracias a todos por sus oraciones, estoy bien. Nunca dije que no creía en esta enfermedad. #CovidEresUnaMierda", escribió en un primer tuit. "Si me salvaron las oraciones de ustedes, lo principal es Dios. Ya estoy mejor, pronto les subiré un video", escribió en Twitter.

Tras su declaración, la cuenta de Twitter de la actriz fue suspendida nuevamente debido al incumplimiento de las normas de la red social.

Como se recordará, la actriz declaró en varias veces que no se vacunaría contra el coronavirus y que hacerlo no era un requisito para estar en el elenco del programa "MasterChef Celebrity México".

"No me he vacunado ni me vacunaré. La vacuna no es una obligación y no me voy a someter a un experimento del que nadie se hace responsable", declaró en su momento.