A esta actriz de Bridgerton le dijeron que perdería su trabajo por apoyar a Palestina

Una de las actrices principales de la reconocida serie de Netflix ha dado a conocer que apoyar a la nación de Palestina le ha traído problemas en el mundo artístico debido a la controversia causada por el conflicto entre el país e Israel.

En una entrevista que la actriz compartió a la revista Teen Vogue habló sobre el tema que ha causado gran controversia en el mundo, en el que se ven involucrados las naciones de Palestina e Israel que actualmente enfrentan una guerra.

Se trata de la popular protagonista de Bridgerton, Nicola Coughlan, quien siempre ha mostrado su apoyo y total solidaridad al pueblo de Palestina, y ahora ha revelado que esto le ha traído amenazas sobre perder trabajo en Hollywood.

Y es que no es la primera vez que los actores denuncian estas advertencias, anteriormente otras actrices del medio han sido despedidas de sus trabajos por mostrar solidaridad al estado Palestino un ejemplo fue Melissa Barrera, la protagonista de la más reciente película de Scream.

Los actores en pro de Palestina piden el alto al fuego y el reconocimiento de la nación que ha ido reduciendo su territorio con el paso de los años por Israel, hecho que lamentan y consideran incorrecto.

Foto: Instagram @teenvogue

"SE TRATA DE APOYAR A TODAS LAS PERSONAS": NICOLA

Durante su entrevista comentó su posición al respecto de este tema.

"Para mí, siempre se trata de apoyar a todas las personas inocentes, lo que suena demasiado simplificado, pero creo que hay que mirar las situaciones y simplemente pensar: ¿Estamos apoyando a personas inocentes sin importar de dónde sean o quiénes sean? "

Así mismo comentó que ha recibido numerosos comentarios de gente de la industria sobre los riegos de establecer su postura respecto al tema de Palestina.

"Ese es mi impulso. Te dicen: 'No conseguirás trabajo', 'No harás esto'. Pero también pienso, en el fondo, que si sabes que vienes de una posición de 'No quiero que gente inocente sufra', entonces no me preocupan las reacciones de la gente".