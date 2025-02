5 series y películas parecidas a "Dark" que te dejarán boquiabierto. ¿Dónde verlas?

Muchos ya han visto la serie en su totalidad y, después del gran desenlace, quizás estén en la búsqueda de series que tengan similitudes

Por: Brayam Chávez

"Dark", la serie original de Netflix, terminó hace 5 años, alcanzando el estatus de uno de los fenómenos mundiales más asombrosos de la plataforma. Desde Alemania, y en alemán, investiga los conceptos de viajes temporales, construyendo una trama extremadamente compleja que retoma la frase de Einstein: "La distinción entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión tercamente persistente".

"Dark" relata la desaparición de niños, los cuales son encontrados muertos en un pueblo pequeño con una planta nuclear y una cueva desierta. Se investiga el origen de cuatro familias que actúan como personajes principales de la historia y su complejo recorrido de viajes desde 1953, 1986, 2019 hasta 2052, pasado, presente y futuro vinculados que bailan como cautivos en un círculo infinito de tonos sombríos y misteriosos que se nutren de diversas influencias.

Muchos ya han visto "Dark" en su totalidad y, después del gran desenlace, quizás estén en la búsqueda de series que tengan similitudes y respeten su estilo y tono abordando temas parecidos: de ciencia ficción, enigma, desapariciones inusuales y, naturalmente, ciclos y viajes temporales. En esta lista te ofrecemos algunas sugerencias para afrontar el luto por el término de la serie de Netflix.

SERIES QUE SE PARECEN A DARK

"Stranger Things" (2016)

Aunque "Dark" se puso en marcha evidenciando escasas similitudes, su aparición en Netflix fue vista como una versión alemana de "Stranger Things". La condición de ser una serie original basada en la misma plataforma, con un inicio con un niño desaparecido y contextos de los años 80, bastó para vincularlas. A pesar de que han probado ser dos animales muy distintos, ambas poseen comunidades pequeñas con eventos sobrenaturales, de ciencia ficción y terror, por lo que a cualquiera que aprecie una debería ignorar la otra.

The Missing (2014-2016)

Una de las mejores series europeas de los años 80 y, posiblemente, con algo de culpa en el tono sombrío y melancólico de "Dark", que tiene como inicio la desaparición de un niño en Francia, mientras viajaba por el país con su familia. A pesar de no poseer elementos fantásticos, se narra en dos etapas temporales, la antigua y la actual, ocho años tras los sucesos. Su segunda temporada es todavía más destacada. (Disponible en Netflix)

Chernobyl (2019)

Gran parte de las conexiones con la planta nuclear de Widen, no solo el accidente, sino las numerosas historias que ocurren en las oficinas e instalaciones, y el posterior retrato de un invierno nuclear del apocalipsis que propone "Dark", comparten mucho con el desastre real de Chernóbil, algo que en Alemania no solo no se considera cómico, sino que constituye una gran parte de su economía en torno a las energías renovables. Adicionalmente, la serie de HBO posee un enfoque y una representación escénica que se asemejan a la ciencia ficción, casi de manera más marcada que la ficción de Netflix.

"Expediente X" (1993-2018)

A pesar de que "Dark" posee una aleta cromática y un tono más parecido a "Millenium" (1996-1999), la obra de Chris Carter que impactó a los creadores de la serie de Netflix fue "Expediente X" (X-Files, 1993-2018), debido a cómo abordaba los enigmas sobrenaturales, poniendo un énfasis en la ciencia y otro en el miedo y el puro fantástico. Además, el reciente resurgimiento de la serie con los ya consagrados agentes Mulder y Scully ha hecho que revisar la serie sea casi imprescindible para comprender la actualidad del género televisivo. (Disponible en disney+)

Glitch (2015-2019)

Esta serie de Australia cambia el inicio de la mayoría de las series de misterio. En lugar de desapariciones inusuales, se presenta un misterioso regreso a la vida de siete individuos que habían muerto recientemente, pero no son zombies, sino que mantienen una salud similar a la de los individuos normales. El quiz consiste en comprender por qué ocurre, dado que los siete están vinculados de algún modo y buscan descubrir una verdad donde la ciencia ficción tiene un tono misterioso y sombrío. (disponible en Netflix)