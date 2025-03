 "Lo hicimos desde el amor y voy a defender eso": Zoe Saldaña responde a críticas por 'Emilia Pérez'

Durante una conferencia de prensa, la actriz expresó su pesar ante las reacciones negativas que la producción ha provocado de parte de México

Por: Jhoanna Ontiveros Peraza

La actriz estadounidense Zoe Saldaña, recientemente galardonada con el premio Óscar a la Mejor Actriz de Reparto, se pronunció sobre la controversia generada por la película Emilia Pérez y las críticas que ha recibido en México.

En una conferencia de prensa posterior a la ceremonia, Saldaña expresó su pesar ante las reacciones negativas que la producción ha provocado en parte del público mexicano.

ZOE SALDAÑA SE DISCULPA POR 'EMILIA PÉREZ'

"Primero que nada, lamento mucho que tú y tantos mexicanos se sintieran ofendidos. Esa nunca fue nuestra intención. Cuando hablamos, lo hicimos desde el amor y voy a defender eso", afirmó la actriz al ser cuestionada por un medio mexicano.

La película, dirigida por Jacques Audiard, llegó a la 97ª edición de los Premios Óscar con 13 nominaciones, consolidándose como una de las más destacadas de la noche. Sin embargo, solo logró llevarse dos estatuillas doradas: Mejor Actriz de Reparto para Saldaña y Mejor Canción Original por "El Mal". En contraste, Anora se coronó como la gran ganadora con cinco premios, incluyendo Mejor Película.

La participación de Emilia Pérez ha generado polémica en México debido a la percepción de que la cinta presenta una visión estereotipada del país. No obstante, Saldaña insistió en que el enfoque del filme no está centrado en la representación de un territorio específico, sino en la historia de cuatro mujeres enfrentando dificultades sistémicas.

"No comparto tu opinión. Para mí, el corazón de esta película no es México. No hicimos una película sobre un país. Estábamos haciendo una película sobre cuatro mujeres. Y estas mujeres pudieron ser rusas, dominicanas, afroamericanas de Detroit, de Israel, pudieron ser de Gaza. Son historias universales de lucha diaria", puntualizó.

Además, la actriz se mostró abierta al diálogo con la audiencia mexicana para reflexionar sobre la obra y las percepciones que ha generado. "Me mantengo firme en eso, pero también estoy abierta a sentarme con todos mis hermanos y hermanas mexicanas. Y con amor y respeto tener una conversación sobre cómo Emilia Pérez pudo haber sido mejor", aseguró.

A pesar de las críticas, Emilia Pérez ha sido aclamada en festivales internacionales y ha abierto el debate sobre la representación cultural en el cine, así como la responsabilidad de las producciones internacionales al abordar temáticas vinculadas a distintos países.