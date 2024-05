Paola Suarez denuncia amenazas durante su campaña para diputación en Guanajuato

Paola Suárez, conocida por pertenecer al clan de "Las Perdidas" y ser candidata a diputada local por el Partido de Trabajo, denunció ante la Fiscalía estatal que ha recibido amenazas, y que lo atribuye a la posibilidad que tiene de ganar en las elecciones del 2 de junio.

La candidata Paola Suárez pidió a las autoridades investigadoras encontrar a las personas que le mandaron mensajes intimidatorios en su contra y de sus seres queridos.

Sin embargo, no todo han sido buenas noticias ya que ella misma aseguró sentirse insegura por las amenazas que está recibiendo por lo que decidió presentar una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado pic.twitter.com/zJD5206Ad8 — adn40 (@adn40) May 16, 2024

AMENAZAS

"He recibido amenazas hacia mi persona y hacia mis familiares que es un tema que realmente sí me preocupa, porque no nada más es contra mí, sino que ya están metiendo a terceras personas y pues a pesar de todo aquí estoy, me están brindando el apoyo mis compañeros del Partido del Trabajo".

La candidata petista por el VII distrito local, quien se promueve como "la voz del barrio", compartió que le preocupa y se encuentra nerviosa a causa de las amenazas, y que deja el tema en manos de la autoridad, que es la que tiene toda la fuerza para dar con los responsables.

"No crean que estoy muy contenta o que si estoy muy feliz, sí estoy nerviosa, sí estoy preocupada porque una amenaza como estas en este tipo de partidos políticos, cuando se ve que uno que otro va a ganar y que esto y el otro, pues te empiezan como a amenazar", dijo la petista, nacida en el barrio del Coecillo.

CARPETA DE INVESTIGACIÓN

Paola Suárez mostró la boleta sobre la Carpeta de Investigación que apertura la fiscalía, por el delito de amenazas en contra de quien o quienes resulten responsables.

Hizo un llamado a las personas guanajuatenses a que no les metan miedo, y salgan a votar, y pidió el voto para su partido, porque "vamos a hacer un cambio, que es un cambio muy padre, que yo les puedo decir con mis palabras".