VIDEO. Presidente de la UFC abofetea a su esposa en plena fiesta

En un video que circula en redes sociales, se ve a la pareja discutiendo hasta el punto de que el hombre tomó fuertemente a su mujer por la muñeca y lucha por mantenerla cerca.

Ella reacciona tirándole una bofetada y él se desquita golpeándola muy fuerte frente a sus amigos, que tuvieron que intervenir para que el altercado no llegara más lejos.

Varias personas que se encontraban en la fiesta declararon que ambos estaban muy tomados y que el altercado solo duró unos segundos; sin embargo, afirmaron que nunca debió haber sucedido.

Dana White reacts after being assaulted by his wife.



