VIDEO. Kun Agüero sufre miniarritmia en directo con Ibai Llanos

El mismo exjugador interrumpió la entrevista y dio a conocer que le había dado una miniarritmia; el conductor bastante preocupado le pregunta al Kun que si quería que lo llevara al médico, a lo cual el astro argentino responde con tranquilidad que no, que estaba bajo control.

En un video posterior, Kun Agüero informó que no había problema alguno "fue una bobada" los médicos ya me dijeron que todo está bajo control así que no se preocupen

Un mal cardiaco obligó a Kun Agüero a retirarse en octubre del año 2021, cuando militaba con el Barcelona.

En el pasado Mundial de Qatar, Agüero figuró en todos los festejos del equipo argentino, inclusive entregó Premios FIFA al mejor jugador del partido, entre ellos a Lionel Messi.