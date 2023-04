VIDEO. Escándalo en el estadio de los Bulls de Chicago

Luego de que se dio a conocer el hecho la escena se hizo viral y el equipo ordenó una investigación.

La escuadra dio a conocer que "No aprobamos el comportamiento y hemos tomado las medidas correspondientes para tratar y aclarar este asunto".

En la cancha los Lakers vencieron a los Bulls por pizarra de 121-110.

Pretty Rebel se hace llamar la persona que contrató a la bailarina y dijo que no lo hizo con intención de ofender a nadie y que lo hicieron en un lugar privado por el cual pagaron.

El baile fue como regalo de un amigo que se encontraba en el palco por motivo de su cumpleaños.

Se reporta que tras el video, la bailarina aumentó en gran número sus seguidores en redes sociales y también la contratación para shows privados.

So this what we doing now in Chicago? Lakers vs Bulls with the strippers in the Suites? They had Level 200 going crazy last night... #ChicagoScanner #Chicago #BullsNation pic.twitter.com/Sn5HUVNUFS