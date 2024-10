VIDEO | ¡Se le hizo! "Lazy Boy" conoce a su "papá" Julio César Chávez

El encuentro entre el "César del Boxeo" y el peleador de las artes marciales mixtas ocurrió en un restaurante. Fue un momento épico

Por: Edel Osuna

Luego de la polémica que se desató a raíz de que el peleador chiapaneco "Lazy Boy" dijera que el excampeón mundial de boxeo, Julio César Chávez, era su padre, este fin de semana ambos se encontraron en un restaurante y compartieron un divertido momento.

La declaración de "Lazy Boy" se dio tras la pelea en la que doblegó a Ode Osbourne, y durante su entrevista con los medios se le preguntó si tenía algún parentesco con el "César del Boxeo", a lo que este dijo:

"Claro que sí, mírame la trompa. ¿Cómo no? Sí es mi papá. Nada más que no me dieron el apellido. Chávez papá, Chávez señor es mi papá, nada más que no me han dado el apellido", bromeó Ronaldo, pues se le preguntó sobre su parecido con el legendario peleador mexicano.

Entonces, Julio César Chávez respondió que se trataba de una nota amarillista, y descartó el parentesco; sin embargo, dijo que "Lazy Boy" era un gran peleador y que en eso sí se parecían.

"Está saliendo una nota, la verdad me da risa, de este Lazy Boy, que es mi hijo, ya todos lo agarran como nota amarillista, le deseo suerte a ese muchacho, Dios lo bendiga, la verdad es muy buen peleador, ahí sí se parece a mí, en los pantalones que tiene. Saludos y bendiciones para todos, ya no se crean tantas pendejadas", agregó.

ASÍ SE ENCONTRARON "PADRE" E "HIJO"

Luego de toda la polémica, "Lazy Boy" tuvo un ameno encuentro con "La Leyenda del Boxeo", el cual se viralizó en redes sociales.

El video lo compartió el propio Julio César Chávez en su cuenta de X (antes Twitter) y se da en un restaurante donde el gran boxeador mexicano "reconoció" a su "hijo".

"Hola, amigos, aquí estoy con mi hijo perdido, la verdad tengo que reconocerlo", dijo el excampeón mundial, en tanto que "Lazy Boy" lanzó un "¡sí soy!", lo que desató las risas entre ambos.