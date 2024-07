VIDEO | ¿Quién es Luis Gámez? El joven sinaloense firmado con Dodgers de Los Ángeles

El joven lanzador Luis Gámez, originario de Los Mochis, Sinaloa, acaparó reflectores recientemente por su firma con la organización de Grandes Ligas, los Dodgers de Los Ángeles.

Este prometedor pitcher, que ha desarrollado sus habilidades en la academia Top Velocity y los Bravos de León, se une a las filas de la MLB con la esperanza y el sueño de debutar en el mejor beisbol del mundo.

Noticia Relacionada

OLA DE EMOCIONES

La firma de Luis Gámez con los Dodgers de Los Ángeles desató una ola de emociones, especialmente cuando el joven pelotero compartió la noticia con su madre, Briceyda Gámez, en una emotiva llamada telefónica.

Esto generó gran entusiasmo, destacándose el momento en que el joven pelotero informó a su madre la noticia.

"Tengo dos noticias, una buena y una mala", le dice Gámez a su mamá."La mala es que ya no quiero hacer más try out, ya estoy cansado. Y la buena es que ya firmamos, ya firmé", le informó mientras se escuchan los aplausos."Se cumplió el sueño má", ratificó. ¿Con quién?, cuestionó su mamá."Con Dodgers, má´", le contestó.

#MLB



El prospecto mochitense Luis Gámez al momento de comunicarle a su mamá que firmó con los #Dodgers pic.twitter.com/ECDSXglEPm — Puro Beisbol (@purobeisbolmx) July 13, 2024

PASIÓN

A través de la llamada telefónica, la mamá de Luis Gámez le recordó que esto lo trae en su corazón desde que inició como pelotero en su natal Sinaloa.

"Los tiempos de Dios son perfectos", le recalcó ella en la conversación, diciéndole que estaba nerviosa y preguntándole en qué momento firmó.

¿QUIÉN ES LUIS GÁMEZ?

Luis Gámez, de 17 años, actualmente forma parte de los Bravos de León en la Liga Mexicana de Beisbol. Recientemente, fue seleccionado por las Águilas de Mexicali como la primera elección de peloteros nacionales en el DRAFT de la Liga Mexicana del Pacífico para la temporada 2024-2025.

Gámez ha impresionado a los scouts de los Dodgers con su recta, que alcanza las 93 millas por hora. Lo describen como un lanzador veloz, paciente y constante, cualidades que auguran una carrera prometedora en la Major League Baseball (MLB).

Cabe destacar que Luis Gámez es hermano de Tadeo Gámez, quien también se convirtió en noticia al ser uno de los más jóvenes peloteros en debutar en Liga Mexicana de Verano (LMB), con los mismos Bravos de León.