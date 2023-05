VIDEO | Julio César Chávez rompe el silencio sobre salud de su hijo: "No voy a dejar que se muera"

Luego de las fuertes declaraciones de Julio César Chávez Jr, en las que denunció que su familia buscaba internarlo de nuevo en una clínica de rehabilitación con el fin de robarle su dinero que ha ganado durante su carrera, su padre, Julio César Chávez habló al respecto.

El "césar del boxeo" rompió el silencio y habló sobre la salud de su hijo, que causó preocupación durante sus transmisiones en Instagram donde señaló que los últimos días se ha sentido mal emocionalmente y tras salir de rehabilitación las cosas no han mejorado, por lo que ha tenido la tentación de recaer.

El campeón mundial habló con David Faitelson en entrevista, donde aclaró los rumores de una posible recaída de Julio César Jr. y explicó que su hijo padece depresión y se le inflamó el cerebro luego de que tomó tres ansiolíticos, por lo que pasó dos días sin dormir y tuvo alucinaciones sobre todo de lo que vivió en el pasado.

"Se tomó un ansiolítico, pero como es adicto, se tomó tres y eso le hizo detonar y empezar a recordar cosas del pasado. Empezó a psicotizar y a hablar puras pend... que es lo que hace uno cuando el cerebro se inflama", informó.

El boxeador narró con la voz entrecortada que la salud de su hijo le preocupa mucho, pues, al ser adicto, no puede tomar pastillas, aunque se trate de un ansiolítico, porque eso le detonaría su adicción.

Chávez dijo convencido que mientras él tenga vida no dejará que a su hijo le suceda algo, ni mucho menos que se muera.

"Mientras yo tenga vida voy a ayudarlo, no voy a dejar pues que le pase algo(...) Yo soy su padre y yo no voy a dejar que mi hijo se me muera, mientras yo tenga vida así me odie yo le voy a salvar la vida", aseguró Julio César.

Asimismo, destacó que las acusaciones que hijo Julio en contra de él y de su esposa son algo normal en los adictos, que intentan dañar a las personas que más los ayudan, y recordó que en su momento él pasó por lo mismo cuando Julio y su esposa Miriam intentaron ayudarlo.

JULIO CÉSAR CHÁVEZ REVELA QUE CANCELA SU PELEA DE EXHIBICIÓN

El boxeador informó a David Faitelson que canceló la pelea de exhibición contra Erick "Terrible" Morales, con la que se despediría definitivamente del pugilismo y vería a su hijo Julio tras un año de rehabilitación.