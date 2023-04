VIDEO | Jinete muere en plena carrera tras caer del caballo

El evento se celebraba en el hipódromo de la comunidad de Donald y quien falleció fue identificado como Dean Holland, de 34 años de edad y de origen australiano.

Tras el accidente, paramédicos trataron de auxiliar a Holland, sin embargo, fue declarado muerto al no presentar signos vitales, luego de intentar reanimarlo.

Oficiales de la Policía de la localidad detallaron que la muerte del jinete no será investigada como algún caso sospechoso, asegurando que se trató de un accidente, en donde Alana Kelly , quien era la otra jinete también cayera del caballo, al momento que ambos animales se acercaron a la barandilla interior de la pista.

Tanto Kelly como las dos bestias resultaron ilesas, suerte con la que no corrió Holland, según detalló la organización hípica estatal, "Racing Victoria".

Hollan contaba con 18 años como jinete, lapso en el que logró 1,000 triunfos en competiciones locales, destacando la Copa Adelaida en dos ocasiones (2015 y 2019), y en el año 2021 conquistó la Geelong y la Wodonga en 2022, era considerado unos de los mejores jockey del mundo.

Andrew Jones, director ejecutivo de Racing Victoria, lamentó la muerte de Holland y expresó sus condolencias a la esposa, sus cuatro hijos y demás familiares, así como para los compañeros del jinete acaecido.

MUST SEE: Victorian Jockey Dean Holland dies after a horrific freak accident at a racing event in Australia



He was considered one of the best in the world & tragically died doing what he does best. Rest in peace pic.twitter.com/LMWAUk1HKZ