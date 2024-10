VIDEO | Huracán "Milton" deja sin estadio a Rays de Tampa Bay. Buscan nueva casa

El huracán "Milton" fue sumamente poderoso, pues a su paso dejó una estela de muerte y destrucción que impactó en la economía del estado y orilló al gobierno de Estados Unidos a declarar la región como zona de desastre.

Un reflejo de esa devastación la vivió el equipo de Rays de Tampa Bay, pues los dejó sin casa, ya que el estadio Tropicana Field quedó totalmente destrozado.

A raíz de ello, la organización tiene un enorme problema de cara a la temporada 2025 de Grandes Ligas, determinó que podría jugarla, pero en otro terreno.

Roof is gone at Tropicana Field #milton #rays Video by: Nick Friedman @mysuncoast @WESH pic.twitter.com/VME6Um351J

Y es que las potentes ráfagas arrancaron parte del techo del estadio, por lo que las reparaciones no estarían finalizadas para el arranque de la siguiente edición.

De acuerdo con la información, la noche que "Milton" pegó en Florida, los videos de cómo el techo era desprendido del Tropicana Field y dejaba expuesto el terreno, inundándolo por completo, por lo que las reparaciones no estarían listas para el 27 de marzo de 2025, en el Opening Day.

Por otra parte, se indicó que los directivos del equipo iniciaron la búsqueda de opciones para los primeros partidos del año entrante, para poder anunciar a los fanáticos dónde se realizarán las primeras series.

Now that the sun is up, here´s a 360-degree view of the damage Hurricane Milton caused to Tropicana Field´s roof and the inside of the ballpark. Absolutely heartbreaking pic.twitter.com/ZCtPHv6rE9