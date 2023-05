VIDEO | "A'i voy, poco a poco; Dios mediante voy a recuperarme"

En entrevista exclusiva para el programa Pasión Deportiva, que se transmite lunes y viernes a través de la página de Facebook de Diario del Yaqui, Fernando García Cárcamo habló sobre lo que pasó durante su estadía en el Hospital IMSS Bienestar de Ciudad Obregón (Hospital General).

"¿Dónde está mi hija?", fueron las primeras palabras del excampeón mundial Juvenil del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), luego de, debido a lo grave de su condición, estar en coma, luego del accidente automovilístico que lo mantuvo al borde de la muerte por días.

El exmonarca estremeció al mundo del boxeo cuando se dio a conocer la noticia de su accidente y su estado de salud, pues los primeros reportes decían que estaba muy delicado, con traumatismo craneoencefálico, perforación de pulmón, seis costillas rotas y hemorragia de vaso.

Fueron días de mucha incertidumbre, lapso durante el cual en este medio de comunicación estuvo al pendiente de la evolución del púgil cajemense.

Conforme pasaban los días, la esperanza crecía y las buenas noticias empezaron a caer: primero retiraron el tubo que lo mantenía con oxigenación artificial, luego empezaron a bajarle la dosis de oxígeno y, cuando procedieron a despertarlo, sucedió lo que todos quieran escuchar: palabras congruentes del expúgil, y así fue.

Su esposa tiene un embarazo de ocho meses y a punto de tener a su primer bebé, que será niña.

Dijo que no recordaba nada, solo que lo chocó el autobús y que brincó un canal de riego; ahí perdió la conciencia. En cuanto a los días que estuvo en coma, no recuerda nada, "no tuve conciencia y no recuerdo más. Lo que te dije y de ahí se me borro la cinta", dijo García Cárcamo.

Fernando charló para Pasión Deportiva por poco más de 10 minutos, lapso durante el cual reconoció al personal médico, a las enfermeras, a los camilleros y todos los que tuvieron que ver con su recuperación en el nosocomio.

Fernando García Cárcamo atribuyó su recuperación a su capacidad física, adquirida durante toda su carrera de boxeador; "definitivamente fue parte fundamental", subrayó.

"A'i voy, poco a poco; Dios mediante voy a recuperarme", terminó la entrevista, a la vesz que agradeció a todos los que estuvieron al pendiente de su salud, así como a quienes donaron sangre y fueron parte de este milagro, como le llamo él.