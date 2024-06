Tunden a la Selección Mexicana por la forma en cómo se ejercita en el gimnasio

El combinado tricolor está a pocos días de debutar en la Copa América y siguen las críticas al interior

Por: Joel Luna

El combinado mexicano continúa preparándose para afrontar su compromiso de la Copa América 2024 este jueves 20 de junio cuando arranca acciones con el partido entre Argentina y Canadá.

A pocos días del compromiso de México ante Jamaica, la selección nacional utilizó sus redes sociales para subir un video con trabajo de gimnasio, donde se aprecia a los jugadores ejercitándose; el video se hizo viral no por ser la selección mexicana, sino por la manera de cómo hacían los ejercicios

Luego de dejar ver como algunos seleccionados levantaban pesas y algo más, varios usuarios de redes sociales criticaron la forma de como hacían ejercicio, poniendo en mal á los preparadores físicos de la selección nacional

"Con razón se lesionan. Están mal hechos los ejercicios"; "¿Quién les pone sus rutinas?? Los va a lesionar"; "Cero técnica con toda esta gente. Que no les explican cómo hacer ejercicio?"; " Hasta los ejercicios del gym los hacen mal"; "¿Por qué no ponen atención a la técnica? Tanto invierten y no tienen a nadie que los asesore en el trabajo de gimnasio".

Lo que parecía un video para demostrar que la selección mexicana trabaja en gimnasio, se convirtió en un video criticado.

¿CUÁNDO DEBUTA LA SELECCIÓN MEXICANA?

El equipo que dirige Jaime Lozano debuta este próximo sábado 22 de junio y el rival será la selección de Jamaica; el encuentro se desarrollará en la cancha del estadio NRG de Houston Texas.

El segundo compromiso de fase de grupos será ante la Vino Tinto, el miércoles 26 de junio y el tercer enfrentamiento será ante Ecuador, el domingo 30 de junio.

México viene de perder dos juegos de preparación, de cara a esta Copa América recibió goleada ante Uruguay de 4-0 y contra Brasil estuvo a minutos de arrancarle el empate a la "Verdeamarela", sin embargo con gol del último minuto, Brasil terminó quedándose con el juego a su favor, la derrota a México le supo a empate.