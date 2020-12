Sultanes de Monterrey se lleva el de la honra ante Mayos de Navojoa

Los Sultanes de Monterrey tuvieron una séptima entrada de ensueño en las hostilidades de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), ya que tras ir perdiendo por 4 carreras, armaron un rally de 10 rayitas y se llevaron el encuentro de la honra al derrotar 11-4 a la "tribu" de Mayos de Navojoa.

Quien se alzó con el triunfo fue Óliver Cervantes, al lanzar dos tercios, para no recibir carrera, dar una base por bolas y no aceptar imparable, mientras que Oswaldo Martínez no pudo sacar a ningún rival y le pegaron hasta con la cubeta.