Sorprenden y eliminan al "Abuelo" de Tokio 2020

Luis "Abuelo" Álvarez se tuvo que despedir de Tokio 2020 antes de los previsto; en duelo ante el japonés Takaharu Furukawa, el mexicano perdió en cinco sets (3-7), con lo que quedó eliminado de los Juegos Olímpicos.

"He dedicado mi vida a tirar flechas y no hacerlo bien me frustra mucho. Es mi trabajo ahora mismo y no lo hice bien, por eso pido de nueva cuenta disculpa a todos los mexicanos que me apoyaron", dijo Álvarez tras caer ante el local.