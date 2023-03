Sonorenses mandan a México a semifinales

Isaac Paredes, oriundo de Hermosillo, le pone número a la pizarra mexicana con tablazo que ponía el marcador 4-1, esto en la segunda alta.

El equipo mexicano bajo la serpentina de Julio Urías empezó a jugar mejor y las cosas cambiaron, así llegaron hasta la parte alta de la octava entrada donde México tenía casa llena sin out, el mánager de Puerto Rico, Yadier Molina, apostó por su relevo pero no le funcionó, ya que oportunos batazos del hermosillense Paredes con dos out mandó a dos a la registradora y empató el marcador a cuatro, inmediatamente otro sonorense Luis Urías pega imparable para que se anotara la carrera de la ventaja, poniendo 5-4 la pizarra.

Julio Urías aguantó durante cinco entradas, fue auxiliado por Javier Assad, JoJo Romero (ganador), Jake Sánchez y Giovanni Gallegos (salvamento).

Puerto Rico utilizó a seis lanzadores, el abridor fue Marcus Stroman, y el perdedor resultó Alexis Díaz.

La parte baja de la novena entrada fue muy estresante, ya que Puerto Rico tenía en los senderos el empate y la de la victoria; sin embargo, el obregonense Giovanni Gallegos se fajó ponchando a su último rival para sacar el tercio y así darle la victoria al equipo mexicano.

El próximo martes 21 de marzo México se medirá a Japón, buscando el pase a la final del certamen