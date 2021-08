Sonorense Johan Vásquez quiere debutar ante el equipo del "Chucky" Lozano

"Me encantaría debutar en la fecha dos, porque la uno lo vemos ya muy complicado. Estoy en Ciudad de México arreglando lo de la visa de trabajo; estoy esperando una llamada de la cita que me den de Italia, que ahorita está un poquito complicado porque la Embajada no está abriendo todos los días", explicó el artillero.

Expuso que es algo que no está en sus manos, pero que espera estar presente en la siguiente jornada; sin embargo, de no ser así, al menos llegar a entrenamientos.

El exjugador de Pumas de la UNAM contó cómo es que supo que el Genoa tenía interés en sus servicios, y fue durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, cuando su representante le llamó para informarle sobre las negociaciones entre el club mexicano y el del país de la bota.

No obstante, para no presionarse y permanecer enfocado, optó por vivir la justa olímpica con la Selección Mexicana.

Después de volver y viajar a Nueva York para reincorporarse al equipo de la UNAM que le indicaron que el acuerdo estaba listo, al menos de palabra, por lo que aprovechó su estadía en Estados Unidos para despedirse de los demás.