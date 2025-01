Serie del Caribe 2025: estas son las reglas del desempate para el torneo

El torneo que tendrá lugar en Mexicali el próximo 31 de enero cuenta con reglas especiales para garantizar la equidad y la transparencia de los juegos

Por: Jesús Alvarez Mejilla

El próximo 31 de enero y hasta el 7 de febrero, Mexicali se encenderá con la pasión del beisbol, pues la ciudad será la sede de la Serie del Caribe 2025. Un torneo que enfrentará a los mejores equipos de República Dominicana, México, Puerto Rico, Venezuela y Japón; en una serie de juegos que promete emociones y grandes jugadas. Sin embargo, con el tiempo de duración, existen reglas especiales, como es el caso del desempate.

Al ser este torneo de alto nivel, es habitual que se tenga un reglamento detallado para garantizar la equidad y la transparencia de cada partido. Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es cómo se buscará un ganador en situación de empate, por ello, las autoridades del torneo diseñaron un sistema para poder resolver cualquier situación en la clasificación.

¿CÓMO SE RESOLVERÁ EL DESEMPATE EN LA SERIE DEL CARIBE 2025?

Las autoridades organizadoras de la Serie del Caribe 2025, compartieron tres posibles escenarios, en los cuales, puede haber un empate y el método que se llevará para el desempate. Estos tres son: empate entre dos equipos, empate entre tres equipos y empate que persiste; cada uno de estos representa una posibilidad mientras dure el torneo y es importante saber las reglas para evitar confusiones.

Empate entre dos equipos: La primera regla de solucionar un panorama de empate es que, si dos equipos terminan empatados en el primer lugar, el ganador será aquel que haya obtenido la victoria en el enfrentamiento directo entre ambos durante la primera ronda.

Empate entre tres equipos: En caso de que tres equipos compartan el primer lugar con el mismo porcentaje, se aplicará la fórmula TQB (Team Quality Balance) y el ganador será aquel que obtenga mejor resultado. La fórmula consiste en que se divide el número de carreras anotadas por las entradas jugadas a la ofensiva, menos el número de carreras permitidas, dividido por las entradas jugadas a la defensiva.

Si el empate persiste: Entonces el ganador será aquel que saque el mejor resultado de la fórmula ER-TQB (Earned Runs Team's Quality Balance). Este resultado se consigue sumando el número de carreras limpias anotadas, dividido por el número de entradas jugadas a la ofensiva, menos el número de las carreras limpias permitidas, dividido por el número de entradas jugadas a la defensiva.

En algún caso extremo de que el empate aún no se resuelva, la posición se concreta tomando como referencia el porcentaje de bateo; sin embargo, en caso de que esto no dé al ganador, se realizará un sorteo para determinar al equipo vencedor. Este sistema promete dar transparencia a lo largo del torneo con el fin de que los aficionados y equipos no tengan alguna queja.