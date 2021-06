Revisarán situación de ciclistas excluidas de JJOO

La dependencia federal dirigida por Ana Gabriela Guevara, señaló que ambas deportistas cuentan con los requisitos y logos necesarios para asistir a los Juegos Olímpicos, y es por ello que analizarán su situación junto a Padilla Becerra, presidente del Comité Olímpico Mexicano y con la Jefatura de Misión para Tokio 2020.

El objetivo de esta reunión es "tomar la mejor decisión, y de manera colegiada, para el representativo de ciclismo de pista que asistirá a la justa veraniega", manifestaron.

"No es posible que siendo la mejor arrancadora de México no se me dé un lugar y que no haya un criterio de selección adecuado. No dudo que mis compañeras hagan un buen trabajo, pero esto es por el bien del deporte mexicano. Que nuestras carreras deportivas se trunquen por procesos no establecidos y truncos hacen que nos desestabilicen por lo que estamos viviendo", declarón en rueda de prensa Jessica Salazar.

Por su parte Yareli Salazar está clasificada en la prueba de ruta, pero no fue incluida en la prueba de Omnium a pesar de que obtuvo los puntos necesarios para obtener la plaza para México, por lo que manifiesta que no ha recibido ninguna notificación por ningún medio de parte de la Federación.

"Sólo estoy pidiendo que se respeten las dos plazas olímpicas porque también gané la plaza en la prueba de ruta hace una semana en el campeonato nacional, así que yo cuento con dos plazas olímpicas y lo único que pido es que se cumplan", expresó la ciclista.