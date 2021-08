La primera mitad de la pelea fue muy pareja, con dominio alterno de ambos contendientes, pero a partir del séptimo asalto, el cubano se fue adueñando del combate, conectando fuerte a la humanidad de Pacquiao, principalmente con su mano derecha.

Noticia Relacionada Retiene Ugas título welter

PUBLICIDAD

Pacquiao no mostró su golpeo en diferentes planos, no fue capaz de hacerlo. Tampoco supo leer la derecha volada y recta de Ugás, que siempre que la lanzó la conectó, su jab no fue preciso y por último no pudo evitar los golpes al cuerpo.

Al final los tres jueces dieron tarjetas favorables para Ugás (115-113 y dos 116-112), quien mejoró su récord a 27-4 con 12 nocauts, mientras Pacquiao se estancó en 62-8-2 con 39 cloroformos.

Esta es una de las victorias más importantes en la historia del boxeo cubano profesional y permite a Ugás retener su campeonato de peso wélter de la AMB, negándole a Pacquiao, de 42 años de edad, la oportunidad de recuperar el cetro y convertirse en el más veterano en portar el cinturón.

"No sé si será mi última pelea. Necesito descansar y decidir qué hacer", reveló el filipino, quien se presentará a las presidenciales de su país en mayo de 2022.