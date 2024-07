¿Quién es Prisca Awiti, la mexicana que GANÓ medalla en judo en los Juegos Olímpicos?

En los Juegos Olímpicos de Paris 2024, una judoca ha capturado la atención de México y el mundo. Prisca Awiti Alcaraz, nacida en Londres pero con corazón mexicano, está a un paso de llevarse una medalla de oro histórica para el país.

Awiti, hija de madre mexicana y padre keniano, ha demostrado un dominio impresionante en la categoría de -63 kg. Su camino hacia las finales ha sido impecable, superando a rivales de alto nivel con una técnica depurada y una determinación inquebrantable.

¿QUIÉN ES PRISCA AWITI?

La historia de Awiti es tan inspiradora como su desempeño en el tatami. Comenzó a practicar judo a los ocho años, siguiendo los pasos de su hermano mayor. A pesar de haber nacido y crecido en Londres, siempre se sintió conectada con sus raíces mexicanas. En 2017, tomó la decisión de representar a México en competencias internacionales, un compromiso que ha mantenido con orgullo y pasión.

"Me defino como una persona disciplinada en la vida, alguien a quien le importa mucho su familia y su imagen, también soy amable. Cuando me enfoco en algo, lo doy todo hasta que lo logro, tengo la habilidad de hacer que la gente se acerque a mí. Me preocupo mucho por la gente que es importante para mí, y soy un poco sentimental", dijo en una entrevista para la Conade.





Su trayectoria en el judo ha sido ascendente. Participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde adquirió valiosa experiencia. En los Juegos Panamericanos de 2023, subió al podio con una medalla de bronce, demostrando su potencial en el escenario continental. Además, ha sido medallista de plata en el Campeonato Panamericano de Judo en 2021 y 2023.

Ahora, en París 2024, Awiti está a las puertas de la gloria olímpica. Su clasificación a las finales garantiza al menos una medalla de plata, pero su ambición va más allá. Sueña con el oro, con escuchar el himno nacional mexicano resonar en el estadio olímpico.

Independientemente del resultado final, Prisca Awiti Alcaraz ya ha dejado una huella imborrable en el deporte mexicano, ya que su nombre se ha unido a la lista de grandes atletas que han representado al país con honor y dignidad.