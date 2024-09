¿Quién es Osiris Machado, la atleta paralímpica que ganó medalla en París 2024?

México alcanzó su séptima medalla en los Juegos Paralímpicos Paris 2024 luego de que la atleta Osiris Machado culminó en tercer lugar y obtuvo la medalla de bronce en la final de lanzamiento de disco F44/F64 con una marca de 40.01 metros.

Con este logro también superó su primera marca que fue de 34.66 m. esto a pesar de que dos intentos posteriores le fueron invalidados y los restantes no lograron superar la marca inicial.

Junto con la mexicana, subieron al podio, las chinas Yang Yue y Yao Juan con marcas de 42.39 y 41.98 metros para adjudicarse las medallas de oro y plata respectivamente.

"Estoy muy feliz porque estoy debutando en París 2024 y feliz y contenta de haber obtenido la medalla de bronce. La verdad yo sí venía buscando una medalla, no sabía de qué color, se hizo la de bronce y yo más que feliz con el resultado y pues sentí la adrenalina a más no poder, el corazón sentía que se me iba a salir del pecho, pero traté de controlarme lo más que pude y ahí está el resultado", destacó Machado en entrevista con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

UNA JOVEN ATLETA

Con 20 años de edad Osiris Aneth Machado Plata cuenta con una amplia trayectoria deportiva y entre sus logros internacionales destaca una medalla de oro en Juegos Panamericanos Juveniles en Bogotá 2023, oro también con récord de América en Juegos Panamericanos Santiago 2023 y medalla de plata en el Mundial de Para Atletismo de Japón 2024.

"Quiero mandarle un saludo a todos los de Acaponeta, Nayarit y a todo Nayarit, muchas gracias por todo su apoyo y agradecer a CONACE y a COPAME por siempre apoyarme en el deporte", comentó luego de ganar la medalla.