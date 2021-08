Primera atleta transgénero en JO, eliminada automáticamente

La halterista neozelandesa falló en sus tres primeros intentos y fue descalificada automáticamente, por lo que no pudo llegar a la prueba de dos tiempos.

"Desde el punto de vista deportivo no he cumplido con los estándares que me había impuesto y tampoco los que esperaba de mí mi país", reconoció la atleta.

Sin embargo, visiblemente emocionada, Hubbard agradeció a sus seguidores de su país por el amor y apoyo que le han brindado.

La atleta intentó levantar en el primer intento 120 kilos, pero no pudo lograrlo, luego trató de aumentar a 125 kilos en los siguientes intentos, pero tampoco pudo, por lo que abandonó la plataforma con una inclinación de cabeza y un gesto de agradecimiento.

Hubbard agradeció al Comité Olímpico Internacional (COI) por su compromiso en un deporte inclusivo. "Muy agradecida por su compromiso de demostrar que el deporte es para todos y por todo el apoyo que me brindaron en el camino hasta aquí".