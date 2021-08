Premier League vs PSG, así llegan los 4 clubes ingleses de cara la próxima Champions League

Actualmente, todos están con las miras puestas en un nuevo rival foráneo. Los gigantes ingleses se preparan para seguir imponiéndose sobre todos en Europa luego de que fuesen protagonistas en las finales de ambos torneos continentales. Estos son los clubes ingleses que se han reforzado mejor que nadie para competir ante el conjunto francés.

Los actuales subcampeones de la Champions League han cerrado la llegada de Jack Grealish del West Ham por una cifra superior a los 110 millones de euros. Asimismo, se plantean la llegada del astro de la selección inglesa Harry Kane. De la mano de Pep Guardiola, los celestes esperan esta vez lograr alzar la copa que la pasada temporada se les escapó de las manos, misma temporada en la que ya eliminaron al PSG en semifinales al ganar ambos partidos por 2-1 y 2-0.

Para afrontar esta nueva temporada, el United ha incorporado al joven crack Jadon Sancho. El fichaje del ex Dortmund ocupó un traspaso de 85 millones de euros. Asimismo, reforzaron su defensa con la llegada de Raphael Varane, ex Real Madrid, el cual llegó a Old Trafford por 40M de euros.

Los blues no han realizado muchas operaciones de mercado, sin embargo, luego de enviar 100 millones de euros a Milán, el vigente campeón logró devolver a Stanford Bridge a Romelu Lukaku. La potencia del crack belga será de gran utilidad para una plantilla que se lució en la pasada campaña en el torneo continental.

A diferencia de los demás clubes ingleses de la lista, Liverpool no logró cerrar grandes contrataciones. Sin embargo, en una operación de 40M de euros pudieron llevar a Anfield a Ibrahima Konaté, proveniente del RB Leipzig. La llegada del defensa francés sirve para reforzar a una plantilla que ya levantó la UCL en 2019.

Tras analizar la actualidad de los 4 clubes ingleses que participan en la Champions, la gran pregunta será si tendrán lo suficiente para enfrentar al conjunto de Messi y Neymar. De momento, solo queda esperar a ver el desenlace de la fase de grupos de la actual edición de la UEFA Champions League.