Por culpa del "Canelo" Álvarez, los hijos de JC Chávez no le hablan

"Para mis hijos no fue fácil ver cómo su padre caía hasta lo más bajo, darse cuenta cómo hacía sufrir a su madre, sobre todo, seguir mis pasos, no ha sido fácil para ellos y nuestra relación", comentó.

PUBLICIDAD

Reveló que en su última pelea el pasado 20 de junio ante "El Macho" Camacho Jr., le pidió al "Canelo" Álvarez, que estaba presente en el combate, subir a su esquina, incluso al terminar el combate, le dedicó unas palabras, cosa que molestó bastante a sus hijos, que le reclamaron que por qué no los subió a ellos.

Asimismo, que fue tanta la molestia de sus vástagos, que ahora no le hablan. "Yo los adoro y los quiero mucho, pero ahorita no me hablan, están enojados porque subí al "Canelo" a mi esquina ahora que hice la exhibición, porque subió al ring conmigo, que por qué no subieron ellos. El muchacho estaba bien alegre y yo lo subí porque me nació, les dije que ellos ya han subido y se enojaron conmigo y no me hablan", declaró.

El obregonense reveló que el tener que internar a sus hijos en rehabilitación contra las drogas, ha sido de las cosas más difíciles y dolorosas que le ha hecho como padre.

Sin embargo, está seguro que las cosas van a mejorar entre ellos, pues es más grande el amor que se tienen que cualquier enojo.