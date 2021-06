Paola Espinoza culpa a Guevara de ser excluida de Tokio

"Yo me gané una plaza para asistir a Tokio en el año 2019 junto a Melany Hernández , pero como no acepté prestarme para publicar una carta en mis redes sociales en apoyo a la Conade y a la propia Guevara, me dejan fuera". externó la deportista.

Espinosa declaró que ella acudió ante el Comité Olímpico Mexicano, solicitando que se le respetara su lugar en la competencia de Sincronizado de tres metros, asimismo se entrevistó con Kiril Todorov, presidente de la Federación Mexicana de Natación por la misma cuestión.

Todorov le comentó a la clavadista que esa decisión no dependía de él si no directamente de la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, pero aún así trataría de ver su caso.

"Pao, esta decisión no está en mis manos. Yo no dudo de tu calidad como clavadista, yo no dudo de que van a ir a competir y que pueden hacer un gran papel y van a pelear una medalla olímpica, eso no me queda duda. Pero con tus problemas con la directora de la CONADE, ahí sí, yo no puedo hacer mucho, lo voy a intentar", esa fue la respuesta de Todorov, según la clavadista.

Asimismo una colaboradora de la Conade de nombre Luz María Chávez le externó que fue un error haber acudido ante el Comité Olímpico para checar lo de su plaza si la propia Guevara ya le había prometido que esa plaza era suya.

Paola Espinosa comentó que siempre Ana Gabriela le había prometido que el lugar era de ella, que lo había conseguido junto a Melany en 2019, pero cuando se negó a publicar en redes su apoyo a la funcionaria empezó su calvario.

"Para mí Guevara dijo: 'No me vas a ayudar en este sentido, pues veremos qué es lo que pasa'", manifestó Espinosa y que por eso quedó fuera de Tokio 2020.

Responsabilizando así directamente a la ex atleta de no respetarle su plaza.