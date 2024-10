Cancelan pelea de Omar Chávez en Pachuca

Lo que parecía que iba a ser una pelea de alarido en la Plaza de Toros Vicente Segura de Pachuca Hidalgo, entre los púgiles Omar Chávez y Misael Rodríguez, se convirtió en una verdadera decepción cuando fue cancelada a pocos minutos, por la negativa del ex olímpico mexicano Misael Rodríguez de subir al cuadrilátero, alegando que Chávez Carrasco había subido mucho de peso después del pesaje y así no lo podía enfrentar.

Omar Chávez se encaminó al cuadrilátero, y tomó el micrófono ya arriba para dar la cara y explicar a los aficionados que no creían lo que estaba pasando.

La promotora Zanfer Boxing dijo en un comunicado que Misael Rodríguez no subiría al ring "alegando argumentos NO contenidos en las cláusulas del contrato".

Omar Chávez habla sobre la cancelación de su pelea contra Misael Rodríguez...#BoxAztecapic.twitter.com/KEyIUi22F4 — Box Azteca (@BoxAzteca7) October 6, 2024

¿CUÁL FUE EL MOTIVO DE LA CANCELACIÓN DE LA PELEA?

Luego de que se confirmara la cancelación definitiva del combate, la promotora Zanfer Boxing emitió un comunicado, donde establece que la pelea no se desarrolló por cuestiones en el peso pactado.

Aunque en la ceremonia del pesaje de un día anterior se había cumplido con lo pactado.

ESTE FUE EL COMUNICADO QUE EMITIÓ ZANFER BOXING

Y esto esta que arde... #ConPruebas el Campeón Mexicano @Jcchavez115 aclara que los que se rajaron fueron los oponentes a su hijo -#OmarChávez.



La promotora asegura que fue #MisaelRodriguez quien se negó a cumplir el compromiso. pic.twitter.com/nbWoLrzTjv — Subrayado.mx (@SubrayadoM) October 6, 2024

"La Promotora Zanfer Boxing informa que la pelea entre Omar Chávez contra el medallista Olímpico Misael Rodríguez tuvo que ser cancelada por la negativa de Misael a cumplir con el compromiso, alegando argumento NO contenidos en las cláusulas de su contrato, referentes al peso pactado para el encuentro, cuando el día viernes 4 de octubre ya habían cumplido con el compromiso de marcar en la báscula el peso Súper Medio.

Zanfer Boxing ofrece una disculpa a la afición de Hidalgo, por lo sucedido y que en 30 años haciendo boxeo nunca nos había pasado una situación así".

En varios videos que circulan en la red ambos peleadores dan su versión, inclusive Julio César Chávez González tachó tanto a Misael Rodríguez como a Robert Rodríguez entrenador del exolímpico de cu..l....n...es, en el video Chávez Gonzales explica que su hijo sólo había subido pocos kilos y no los diez que alegaba el exolímpico, por lo que bastante molesto se manifestó en ese video.

RIVAL DE OMAR CHÁVEZ RESPONDE

Por su parte Misael Rodríguez expresó: "La señorita no se quería pesar (Omar Chávez), y como siempre quieren aprovecharse y sacar ventaja por el apellido hasta que se toparon con pared. Para mí las reglas se respetan y se hacen valer. Después continúan con su farsa subiendo una foto donde pesa 82 kilos, después sube otra, donde según está en peso cuando en realidad pesó más de 86 kg. Disculpen por no venderme ni prestarme al circo de los Chávez"

"A mí me dan una orden y yo me acato a las órdenes y me apego al reglamento", se escucha decir a Misael. "A mí me dieron ayer el reglamento y yo me apegué a eso y mi rival también lo tiene que hacer. Si él no cumple con las reglas, la pelea no va. A mí los de la comisión me dijeron que no me pasara de un peso porque si no, no había pelea, y le puedo traer al de la comisión para que le diga". Concluyó Misael Rodríguez.