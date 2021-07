Obson Dynamo femenil va por otro triunfo

En su último compromiso, las obregonenses golearon 4-1 a ProdeFut de Guasave y se mantienen en la cima del circuito femenil.

Luego de dos jornadas, las dirigidas por Randy Romero suman seis unidades, han anotado nueve goles y solamente han permitido una anotación.

Dentro de la categoría, Sub 15, Obson Dynamo buscará los tres puntos ante Navojoa, al igual que el equipo Sub 17. Ambas escuadras no tuvieron actividad la jornada anterior debido a que se suspendieron sus compromisos ante Ostioneros de Guaymas.