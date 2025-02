Nuevas reglas del beisbol en Grandes Ligas: ¿Ayudan o perjudican el espectáculo?

El sistema automatizado de bolas y strikes resta autoridad al ampáyer, aunque es poco probable que entre en vigor en la temporada 2025

Por: Joel Luna

El nuevo sistema automatizado de bolas y strikes, que se pretende implementar en el beisbol de Grandes Ligas, ha generado controversia. Este sistema, que le quita autoridad al ampáyer, ha levantado cuestionamientos sobre el futuro del arbitraje en el juego.

La figura del árbitro ya se encuentra devaluada, especialmente desde la implementación de la revisión de jugadas, lo que ha puesto en duda varias decisiones de los hombres de negro.

Para muchos, el romanticismo del beisbol se está desvaneciendo. La esencia del juego, tal como se conocía, está siendo reemplazada por un espectáculo cada vez más influenciado por la tecnología.

Esto es algo que parecía imposible que llegaría al beisbol, pero que ahora está apareciendo con reglas que no ayudan en nada al buen desarrollo de un juego en el terreno, por lo que, muchos aficionados que están acostumbrados a vivir este deporte como fue creado, no están de acuerdo con las nuevas reglas.

Incluso el comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, ha expresado que ve poco probable que la nueva regla sea implementada en la temporada 2025, a pesar de que ya se está probando en los juegos de primavera.

"Todavía tenemos algunos problemas técnicos. No me refiero a la tecnología en sí, sino a problemas en la operación del sistema", declaró Manfred. "No hemos avanzado tanto en las ligas menores este año como esperábamos. Creo que cada vez es más probable que no se concrete para 2025", agregó el comisionado.

"Una cosa que aprendimos con los cambios del año pasado es que tomarse el tiempo necesario para asegurarse de que todo esté correcto es definitivamente el mejor enfoque. Creo que aplicaremos ese mismo enfoque en este caso", añadió Manfred.

¿CÓMO FUNCIONA LA REGLA?

Tanto el bateador como el lanzador podrán solicitar una revisión de la decisión del árbitro en una jugada de bola o strike.

La apelación será revisada mediante el sistema de rastreo de la zona de strike automatizada (ABS, por sus siglas en inglés).

Cada equipo tendrá un número limitado de apelaciones por juego.

Si la apelación es correcta, el equipo mantiene su derecho a seguir apelando; si es incorrecta, pierde una de sus oportunidades.

¿ESTÁ EL BEISBOL PERDIENDO O GANANDO CON ESTAS REGLAS?

La implementación de estas nuevas reglas abre un debate sobre el futuro del beisbol. Mientras algunos creen que la tecnología mejorará la precisión en las decisiones, otros sienten que está restando el carácter humano al deporte, que ha sido tradicionalmente un espectáculo de intuición y juicio por parte de los árbitros. El tiempo dirá si estas modificaciones mejoran o dañan la experiencia del juego.