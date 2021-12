"No puede pasar eso", dice "Canelo" a cuidadores de sus autos

El mexicano tiene una lujosa colección de automóviles en su mansión de Guadalajara, vehículos que nadie puede tocar y que mantiene en impecable estado.

Noticia Relacionada Revés a Rosario Robles, seguirá presa en Santa Martha Acatitla

PUBLICIDAD

El canal de YouTube de Graham Bensinger grabó un video en la mansión del pugilista, quien le dio un tour por la casa y presumió con orgullo sus lujosos vehículos, un Lamborghini, un Ferrari, un Shelby Mustang, un Rolls Royce, así como otros autos.

"El Rolls Royce es solo para ocasiones especiales. Nunca lo conduzco, siempre voy en la parte trasera mientras mi chofer conduce. Me encanta, es muy elegante", comentó "Canelo" al periodista.

Acto seguido presenta a los dos hombres que se encargan de mantener en perfecto estado y cuidar de su lujoso garaje. Bensinger los cuestiona sobre si alguna vez se han sentido preocupados por dañar un carro, a lo que ellos contestaron que no, y que esperan que eso nunca suceda.

La reacción de "Canelo" Álvarez fue inmediata y les dijo en tono serio: "No, no puede pasar eso", refiriéndose a que los exclusivos y costosos vehículos no deben sufrir daño alguno.

El recorrido por la mansión siguió y "Canelo" le mostró a Bensinger su sala de juegos, el cuarto principal, así como un cuarto en donde guarda toda su ropa.