Nacho Beristaín ya habla del retiro a sus casi 86 años

Cabe destacar que el legendario entrenador mexicano tiene el récord de haber formado más campeones del mundo

Por: Joel Luna

Uno de los autorizados en el mundo el boxeo para hablar del pugilismo mundial es el legendario Ignacio "Nacho" Beristaín, considerado una leyenda dentro del boxeo mundial, con 85 años de edad y por a cumplir 86 , "nacho" Beristaín se dice cansado y a punto del retiro, no sin antes ir por un récord Guinness.

"Estoy a punto del retiro, el día 31 de julio cumplo 86 años y ya estoy un poquito cansado; el último vuelo largo que hice fue a Japón y no me gusta volar mucho tiempo", comentó la leyenda del boxeo.

PANORAMA

Nació en 1939, en un pueblo veracruzano llamado Actopan, fue boxeador en su juventud, fue como entrenador cuando encontró su verdadera vocación, considerado un gran maestro.

"Tengo a mis ayudantes de entrenamiento, yo no faltó aquí (al Romanza); a veces estoy temprano, pero ya un poquito cansado de andar para acá y para allá, es un problema para mí; este chico que está aquí ahorita le está echando muchas ganas", comentó.

A pesar de formar a muchos entrenadores y que han triunfado, también ha tenido decepciones.

"Han pasado por aquí muchos entrenadores que se les vuela la 'chaveta' después de entrenar a campeones del mundo, empiezan a volar, a querer volar alto y terminan en el fracaso porque no terminan de ser un verdadero entrenador", reveló Beristaín.

POR UN RÉCORD GUINNESS

Antes de retirarse ve la posibilidad de conseguir un record Guinness, Beristaín ha formado más campeones miembros del Salón de la Fama del boxeo, mismo lugar al cual pertenece desde el 2006.

Sin duda la forma de entrenar de Beristaín ha sido reconocido por grandes campeones.

"La idea de nosotros es preparar al boxeador para recibir menos golpes, es un deporte, difícil, duro, hasta cruel, pero ya estamos aquí y nuestra obligación es superarlos cada vez más para que puedan resolver".

"En antaño el boxeo era pésimo, técnicamente muy malo, no progresaba solo era de dar y recibir. De 1968 para acá, los entrenadores se han superado bastante. Se hizo mucho más técnico. Había un entrenador que acaba de fallecer, el "Cholain" Rivero, que era genial con un sistema de entrenamiento bastante bueno, y fue el manager de Miguel Canto, un peleador súper técnico", indicó la leyenda.

UN PRESTIGIOSO LEGADO

El nombre de su gimnasio Romanza, es la fusión del apellido de dos de los campeones de Beristáin, como lo son: Gilberto Román y Daniel Zaragoza, el primero dos veces campeón supermosca y el segundo monarca en gallo y tres supergallo.

"He tenido 29 campeones del mundo, por ejemplo, Daniel Zaragoza fue cuatro veces campeón del mundo, empezó gallo y supergallo, este muchachito que se mató en un accidente Gilberto Román fue doble campeón del mundo, llevó una carrera exitosa, hizo 14 defensas del campeonato mundial que ganó en Japón, lo defendió allá, en varios continentes y siempre con éxito", hace memoria.

Los campeones bajo su mando Nacho Beristaín son los antes mencionados Román y Zaragoza, pero también lucen Julio César Chávez, Juan Manuel Márquez, Ricardo "Finito" López, Humberto "Chiquita" González, Víctor Rabanales, Guty Espadas, Guty Espadas Jr., Alfredo Angulo Jr., Enrique Sánchez , Jhonny González, Julio César Chávez Jr., Melchor Cob Castro, Rodolfo López, Alejandro Barrera Jr., Abner Yeguas, Vicente Escobedo, Juan Carlos Salgado, Jorge Páez, Luis "Muecas" Solís, Rafael Márquez, Óscar de la Hoya, Jorge "Travieso" Arce, Rey Vargas y Yessica "Kika" Chávez.

"Tuve que ver con la carrera de Julio César Chávez, una pelea con él; me pidió que lo ascendiera en una pelea y después me pidió nuevamente que le ayudara con su hijo con Julio, que perdió con el "Canelo" Álvarez; después una más con Golden Boy y ya de ahí me dediqué exclusivamente a entrenar a mis boxeadores", agregó.

OLÍMPICO A PROFESIONAL

Ignacio Beristaín fue clave en la etapa más exitosa del boxeo olímpico mexicano, en la edición 1968. "En México, dos boxeadores mexicanos ganaron oro, uno empezó peso mosca, Ricardo Delgado y otro empezó pluma, Antonio Roldán, además dos bronces; de las nueve medallas (de toda la delegación nacional) cuatro fueron de boxeo; dos de bronce, Agustín Zaragoza, hermano de Daniel Zaragoza empezó mediano y Joaquín Rocha en peso pesado".

"Después, en Montreal, ganamos bronce con Juan Paredes y en Moscú, cuando estábamos a punto de hacer cuatro peleadores que llevamos, los cuatro estaban en cuartos de final a punto de las medallas, pero los jueces nos echaron fuera a todos, fue cuando decidí hablar con el presidente del Comité Olímpico en ese momento Mario Vázquez Raña y decirles que les daba las gracias y que no quería saber más nada de boxeo amateur", puntualizó Beristaín.

A sus casi 86 años se levanta a las cinco de la mañana para estar a las 7 en punto en su gimnasio romanza; cuida mucho su alimentación todavía hace ejercicio. "Solo la caminadora porque la cardióloga ya no me deja trotar".